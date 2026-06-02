США выводят из Литвы военную технику и более тысячи американских солдат

США начали вывод из Литвы военной техники и более тысячи солдат. Как предполагается, их заменят новые подразделения американской армии, однако, когда это произойдет, пока не ясно, поскольку Вашингтон решил пересмотреть планы развертывания своих вооруженных сил в Европе.

«Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», – пояснил советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис, которого цитирует «Интерфакс».

США регулярно размещают военные подразделения в Литве с 2019 года. Их ротация, как правило, проводилась непрерывно. С 2022 года Вашингтон изменил статус своих войск в Литве на непрерывную ротационную дислокацию.

Вильнюс, Анастасия Смирнова

