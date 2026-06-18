Путин оценил меморандум Ирана и США о прекращении боевых действий

Глава российского государства Владимир Путин позитивно оценивает достигнутые договоренности между США и Ираном о прекращении боевых действий и рассчитывает, что обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется. Об этом президент сказал в Казани по итогам саммита Россия – АСЕАН, выражая общую позицию государств Юго-Восточной Азии.

«Мы единодушно приветствовали договорённости иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пезешкианом, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет серьёзный документ, который ляжет в основу будущих договорённостей», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках», – добавил глава российского государства.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США в пятницу, 19 июня, проведут в Швейцарии первый раунд прямых переговоров. Делегации намерены обсудить технические и политические вопросы, касающиеся иранской ядерной программы. Также в центре внимания будут вопросы по снятию санкций с Ирана, разморозки иранских активов, а также ситуация в Ливане и деятельность движения «Хезболла».

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который, как ожидается, станет ключом к урегулированию конфликта. Предполагается, что после подписания меморандума в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательных договоренностей.

Казань, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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