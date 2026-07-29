СМИ: хуситы планируют ввести пошлины за проход через Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменские хуситы собираются ввести сборы за проход судов через южную часть Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в регионе.

По словам собеседников агентства, хуситы рассматривают возможность введения сборов за проход большинства судов через узкий Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий южную часть Красного моря с Аденским заливом Аравийского моря.

Таким образом, хуситы планируют нарастить давление на США. Сроки реализации идеи не называются. При этом отмечается, что для судов Китая может быть сделано исключение.

Кроме того, ранее стало известно, что Иран отказался от предложенного Оманом совместного управления Ормузским проливом, предполагающим добровольные взносы с судовладельцев за транзит. Как сообщает Al Jazeera, Тегеран не устраивает равное распределение контроля.

Сана, Зоя Осколкова