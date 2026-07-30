Иран заявил об уничтожении трех американских F-35 на базе в Иордании Еще три истребителя были повреждены

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) уничтожили три американских истребителя F-35 и повредили еще три машины этого типа в результате ракетного удара по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Об этом заявил КСИР в четверг.

Иранские военные назвали атаку ответом на ночные удары США по жилым домам на острове Кешм, в результате которых погибли мирные жители. Жертвами американской атаки стали супруги и двухлетний ребенок, еще двое детей семи и девяти лет получили ранения и были доставлены в больницу.

«Этим утром бойцы Аэрокосмических сил КСИР нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по стоянкам и ремонтным ангарам американских истребителей F-35 на авиабазе Эль-Азрак, полностью уничтожив три самолета F-35 и нанеся серьезные повреждения еще трем», – говорится в заявлении КСИР.

В результате удара на базе погибли несколько американских офицеров и технических специалистов.

Американская стороны эти данные не подтверждала.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало о «массированной волне ударов» по Ирану в ответ «на попытку нападения Ирана на американские войска накануне». «Средства Центрального командования нанесли удары по десяткам целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая центры военного командования, ракетные и беспилотные объекты, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты», – сообщило Центральное командование в X.

По данным иранских СМИ, ударам подверглись несколько районов на юге Ирана, включая порт Бендер-Аббас, острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе, город Бушер на побережье Персидского залива, ряд районов в провинциях Фарс и Хузестан, а также города Абадан и Казерун на юго-западе Ирана.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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