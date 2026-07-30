«Настала наша очередь» – США нанесли несколько ударов по Ирану

Центральное командование США объявило о завершении «массированной волны ударов» по ​​Ирану. Произошло это «в ответ на попытку нападения Ирана на американские войска накануне».

«Средства Центрального командования нанесли удары по десяткам целей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая центры военного командования, ракетные и беспилотные объекты, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты», – сообщило Центральное командование на X.

Центральное командование США не предоставило дополнительных сведений о количестве пораженных целей.

Ранее сегодня президент Дональд Трамп пообещал нанести стране «очень сильный удар» после попытки нападения со стороны Ирана во вторник.

«Мы собираемся нанести им очень сильный удар, потому что настала наша очередь. Они знают, что это произойдет», – заявил он журналистам в Овальном кабинете.

В интервью телеканалу Fox News президент США заявил: «Мы собираемся надрать им задницу», после того как американские военные перехватили то, что они назвали «внезапной атакой». Отдельно Трамп сказал, что он был бы «очень разочарован» президентом Китая Си Цзиньпином, если бы тот предоставил оружие Тегерану.

Отдельно Центральное командование США сообщило, что силы Саудовской Аравии присоединились к ударам по союзным Ирану Силам народной мобилизации (СНМ) в Ираке. По словам представителя иранской провинции, в результате ударов в среду погибли по меньшей мере 20 человек и четверо военнослужащих Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Отметим, что судоходство по Ормузскому проливу остается сильно сниженным на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном и угроз торговле в регионе.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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