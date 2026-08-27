США возрождают морской призовой суд ради захвата иранской нефти

Министерство юстиции США собирается возродить морской призовой суд – практику изъятия товаров с захваченных судов, применяемую в XVIII-XIX веках. Это позволит быстро конфисковать иранскую нефть, чтобы компенсировать стоимость войны.

В настоящее время для изъятия судов, нарушающих санкции, применяется гражданская процедура конфискации, которая считается более медленной и допускает широкое участие третьих лиц. Возвращение к практике призовых судов позволит американским прокурорам быстрее передавать в собственность США конфискованное имущество, которое будет продано, а вырученные средства перечислены в бюджет.

Федеральный прокурор из Хьюстона Аарон Райц рассказал агентству Bloomberg, что Минюст США уже задействует призовые суды, которые, по его словам, являются «древним институтом морского права». Их использовали Великобритания и США для подрыва торговли противника и пополнения казны в XVIII-XIX веках. Захваченное судно доставлялось в порт, где суд устанавливал законность захвата и принимал решение о конфискации и продаже имущества. После испано-американской войны 1898 года США практически перестали использовать этот механизм, а после Второй мировой войны он полностью бездействовал.

По словам экспертов, возвращение призовых судов помогает компенсировать стоимость войны. Это также показывает Ирану, что Америка действительно относится к этому как к серьезной международной блокаде и готова использовать все доступные инструменты.

Однако, юристы указывают и на негативные последствия, в частности, применение призового права против США со стороны, например, Китая. В случае конфликта двух стран механизм поставит под удар американских и нейтральных торговцев.

Вашингтон, Зоя Осколкова