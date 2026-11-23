В США задержали порядка 7 тысяч авиарейсов на фоне сбоя

В США задержали почти 7 тысяч авиарейсов из-за масштабного сбоя. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Неполадки в работе автоматизированной системы расчета массы и центровки самолетов были обнаружены в авиакомпании Delta Air Lines. В результате при прибытии или вылете задержали 6884 самолета, еще 392 рейса отменили.

Перевозчик заявил, что до восстановления работы системы автоматизации авиакомпания обеспечивала безопасное выполнение вылетов вручную.

В Управлении гражданской авиации США (FAA) подчеркнули, что задержки не связаны ни с одной из систем управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации.

Напомним, неделю назад в США задержали и отменили более 15,6 тысячи авиарейсов из-за масштабного сбоя. СМИ сообщают, что причиной могло стать внедрение искусственного интеллекта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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