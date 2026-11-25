Хакеры взломали Центральное разведывательное управление США и Управление директора национальной разведки (ODNI). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, кибератаке подверглась компьютерная сеть, предназначенная для анализа разведданных из открытых источников. Отмечается, что в результате была раскрыта часть несекретной информации.

В Управлении директора национальной разведки заявили, что сбоев в работе критически важных систем не произошло. Секретные материалы в результате утечки не пострадали. В ЦРУ отказались комментировать ситуацию.

Кибератака на органы разведки последовала за чередой других подобных инцидентов. На днях сообщалось, что системы Visa, Mastercard и банка JPMorgan Chase подверглись масштабной кибератаке. Хакеры похитили данные тысяч клиентов. Отдельные технические сбои затронули Microsoft, Apple и ряд американских ведомств.

Ранее ФБР начало расследование предполагаемого взлома базы данных Национального центра криминальной информации (NCIC), которую американские правоохранительные органы используют для обмена сведениями об ордерах на арест и судимостях. Масштаб атаки не раскрыли. В сентябре группировка ShinyHunters заявила о краже медицинских данных сотрудников ФБР через сайт вакансий.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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