Пентагон запросил у администрации президента США Дональда Трампа ускоренное финансирование восстановления беспилотной авиации. Министерство войны указывает на ослабление возможностей разведки и защиты из-за потери нескольких дронов MQ-9, передает РИА «Новости».

Как следует из бюджетного запроса, дефицит беспилотников MQ-9, которые используются для наблюдения за противником, защиты войск и нанесения ударов, повышает риски при проведении военных операций.

«Недавние потери в нескольких районах военных действий серьезно ослабили эти возможности, создав опасную нехватку техники, которая увеличивает нагрузку на оставшийся парк», – говорится в документе.

Дальнейшие задержки с восстановлением беспилотной авиации, как предупреждает Пентагон, могут усугубить положение, что «даст преимущество противникам и ограничит возможности отслеживать и сдерживать враждебные действия».

При этом в документе не раскрыли обстоятельств, при которых дроны MQ-9 были потеряны и в каком количестве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube