В США женщина попала под винт приземлившегося самолета и погибла. Проводится расследование.

Инцидент произошел в аэропорту Биг-Лейк на юге центральной части Аляски. 38-летняя жительница за рулем своего автомобиля оказалась на рулежной дорожке, она вышла из машины и приблизилась к одномоторному самолету, который только что совершил посадку.

Пилот увидел женщину и выключил двигатель, но винт не успел остановиться, пострадавшая получила серьезную травму и скончалась на месте происшествия.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным правоохранителей, женщина не имела отношения ни к аэропорту, ни к пилоту. Выясняется, как она оказалась в опасной зоне.

Анкоридж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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