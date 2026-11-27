В США заключенная сбежала, когда ее возили на осмотр к врачу в связи с беременностью. Об этом сообщили в департаменте исправительных учреждений штата Нью-Мексико.

Двух беременных женщин, отбывающих срок в тюрьме в Грантсе, вывезли в город Альбукерке на прием к врачу. На обратном пути конвой остановился у кафе, двое полицейский ушли за едой, а третий находился снаружи автомобиля.

26-летняя заключенная пересела за руль и угнала автомобиль. В этот момент вторая осужденная была рядом с конвоиром.

В департаменте уточнили, что сопровождаемая женщина была без наручников, так как из-за беременности ее перевозили без каких-либо средств, сковывающих движения. Автомобиль нашли позже, но беглянку так и не удалось обнаружить. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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