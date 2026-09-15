У берегов ОАЭ после повреждения судна пропал российский моряк

Российский моряк пропал без вести после повреждения судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
«По информации генерального консульства, российский гражданин, являющийся членом экипажа судна, в настоящее время числится пропавшим без вести. Продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения», – рассказал диплотам РИА «Новости».
Генеральное консульство находится в контакте с компетентными органами ОАЭ и представителями компании.
Тем временем, решается вопрос буксировки поврежденного судна к сухому доку или причалу, чтобы получить доступ к поврежденным отсекам. Сейчас принимаются меры для того, чтобы стабилизировать борт и предотвратить его дальнейший крен.
Дубай, Зоя Осколкова
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