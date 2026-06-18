Иран и США проведут прямые переговоры в Швейцарии

Представители Ирана и США в пятницу, 19 июня, проведут в Швейцарии первый раунд прямых переговоров. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на информированные источники.

По его данным, делегации намерены обсудить технические и политические вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

Также будут обсуждаться вопросы по снятию санкций с Ирана, разморозки иранских активов, а также ситуация в Ливане и деятельность движения «Хезболла».

Переговоры могут пройти в Цюрихе. В них, как ожидается, также примут участие представители Катара и Пакистана. На отдельных встречах также могут присутствовать делегации Турции и Саудовской Аравии.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который, как ожидается, станет ключом к урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. Со стороны Ирана подписание документа подтвердил официальный представитель МИД Исмаил Багаи.

После подписания меморандума в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательных договоренностей по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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