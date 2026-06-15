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Трамп сообщил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении судоходства, в том числе перевозки нефти, через Ормузский. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.

«Суда отправились в плавание, многие с нефтью, из Ормузского пролива. Они пойдут по южной магистрали, которая полностью безопасна, спокойна, идеальна», – уточнил он, добавив, что есть и другие маршруты движения через пролив.

Сегодня ночью Трамп сообщил о прекращении морской блокады Ирана со стороны американских войск. При этом американский лидер заверил, что Тегеран не будет взимать пошлины за проход по проливу.

Ранее Вашингтон и Тегеран сообщили о достижении мирного соглашения. Предполагается, что во время 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций с Ирана, его ядерную программу, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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