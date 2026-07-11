СМИ: Иран отказывается от переговоров с США

Иран отказался от контактов с США, пока Вашингтон не изменит подходы к спорным вопросам. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источники.

«Иран не запрашивал переговоры с США, никаких переговоров не будет до тех пор, пока США не отступят от своих позиций», – говорится в публикации.

Издание не уточняет, какие именно подходы должен пересмотреть Вашингтон.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил его продолжать переговоры об урегулировании конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что режим прекращения огня больше не действует.

Тегеран, Зоя Осколкова

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