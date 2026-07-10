Трамп согласился продолжить переговоры с Ираном, но заявил, что перемирие закончено

Вашингтон согласился на предложение Тегерана продолжить переговоры об урегулировании конфликта, но режим прекращения огня завершен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили, что перемирие закончено! – подчеркнул американский лидер.

Ранее стало известно, что Иран и США обменялись военными ударами. Трамп заявлял, что с Тегераном договорится невозможно, и анонсировал дальнейшие атаки американских войск на иранские объекты.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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