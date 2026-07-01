В Ормузском проливе село на мель грузовое судно

В Ормузском проливе сел на мель контейнеровоз. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Отмечается, что грузовое судно следовало по маршруту, который отличается от установленного в рамках иранского режима управления Ормузским проливом.

В IRIB напомнили, что иностранные суда могут использовать лишь те маршруты, которые проходят к югу от иранского острова Ларак, а также обязаны согласовывать свои передвижения с Вооруженными силами Ирана.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США. Переговорный процесс сопряжен со множеством трудностей. Так 24 июня Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если тот начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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