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Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана

Фото: Джулия Демари Никхинсон/AP

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении морской блокады Ирана. Об этом говорится в социальной сети американского лидера.

«Ормузский пролив – открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход», – пояснил Трамп.

По его словам, все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены – за плату – играть роль гаранта судоходства в проливе. «США с этого момента будут известны как «Защитник Ормузского пролива». Для честности процесса потребуется возмещение – в размере 20% от всех перевозимых грузов, за все расходы, необходимые для обеспечения безопасности в этой нестабильной части мира», – уточнил президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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