Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует из-за взаимного обмена ударами.

«Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел», – сказал американский лидер.

Представители США могут вести переговоры с Тегераном, если это потребуется, но Трамп не видит в этом значительной пользы в текущей ситуации. По мнению президента, встречи с представителями Тегерана – это пустая трата времени.

США и Иран вновь обменялись ударами в ночь на 8 июля. Американские военные заявили, что хотят лишить Иран возможности контролировать Ормузский пролив. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, а МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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