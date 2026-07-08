США обстреляли Иран из-за атак в Ормузском проливе, Тегеран ответил ударами по Кувейту и Бахрейну

США и Иран вновь обменялись ударами. Американские военные заявили, что хотят лишить Иран возможности контролировать Ормузский пролив. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне. При этом Вашингтон, несмотря на атаки, рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном.

В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Согласно заявлению Центрального командования ВС США (CENTCOM), было атаковано более 80 целей с целью лишить Тегеран возможности препятствовать судоходству в проливе.

Накануне сообщалось, что атаке подвергся катарский танкер Al Rakayyat, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США. После неоднократных предупреждений в левый борт попал снаряд, после чего на судне начался пожар.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что даст ответ на атаки американских военных. «В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушную базу Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника», – заявили в КСИР.

Несмотря на обмен ударами, Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном, передает Wall Street Journal. В Иране же подчеркнули, что действия ВС США являются серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США. Переговорный процесс сопряжен со множеством трудностей. Так 24 июня Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если тот начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Кроме того, с 7 июля минфин США объявил об аннулировании лицензии на проведение сделок с иранской нефтью, выданной 22 июня, а также предписал до 17 июля свернуть все ранее заключенные контракты.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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