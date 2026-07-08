Источник: Тегеран приостанавливает мирные переговоры с США

Тегеран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании конфликта с Вашингтоном. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный иранский источник.

«Из-за прямых угроз в адрес иранского народа со стороны президента США и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США», – подчеркнул собеседник агентства.

В Тегеране заявили, что «любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ», а нарушение со стороны Вашингтона договоренностей по Ормузскому проливу означает, контроль будет осуществляться по протоколам Ирана.

Тегеран, Анастасия Смирнова

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