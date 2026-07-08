Трамп заявил о срыве мирной сделки с Тегераном и анонсировал новые удары по Ирану

Американские атаки на Иран продолжатся, поскольку Вашингтон не видит перспектив достижения мирной сделки с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Анкере на саммите Североатлантического альянса.

По его словам, режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а дальнейшие переговоры якобы не имеют смысла. «Мы сильно ударили по ним вчера вечером. И, очень может быть, снова сильно ударим по ним сегодня вечером», – сказал американский лидер (цитата по РИА «Новости»).

В то же время президент США допустил, что вооруженные силы США могут захватить иранский остров Харк. «Мы можем захватить остров Харк, и они (Иран) ничего не смогут с этим поделать», – заявил Трам, предупредив, что возможно также восстановление морской блокады.

Анкара, Анастасия Смирнова

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