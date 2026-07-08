российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп заявил о срыве мирной сделки с Тегераном и анонсировал новые удары по Ирану

Фото: Джулия Демари Никхинсон/AP

Американские атаки на Иран продолжатся, поскольку Вашингтон не видит перспектив достижения мирной сделки с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Анкере на саммите Североатлантического альянса.

По его словам, режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а дальнейшие переговоры якобы не имеют смысла. «Мы сильно ударили по ним вчера вечером. И, очень может быть, снова сильно ударим по ним сегодня вечером», – сказал американский лидер (цитата по РИА «Новости»).

В то же время президент США допустил, что вооруженные силы США могут захватить иранский остров Харк. «Мы можем захватить остров Харк, и они (Иран) ничего не смогут с этим поделать», – заявил Трам, предупредив, что возможно также восстановление морской блокады.

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Источник: Тегеран приостанавливает мирные переговоры с США / Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном / США обстреляли Иран из-за атак в Ормузском проливе, Тегеран ответил ударами по Кувейту и Бахрейну / В Ормузском проливе село на мель грузовое судно / Перемирие на Ближнем Востоке под угрозой: США и Иран вновь обменялись ударами / В США заявили об ударе КСИР по судну в Ормузском проливе / СМИ: Ирак грозится выйти из ОПЕК без увеличения квоты на добычу / США понадобится 672 млн долларов на контроль ядерной политики Ирана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Иран, США,