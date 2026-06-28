Перемирие на Ближнем Востоке под угрозой: США и Иран вновь обменялись ударами

Минувшей ночью США и Иран вновь обменялись серией интенсивных ударов. В итоге судьба перемирия между Тегераном и Вашингтоном оказалась под большим вопросом. Президент США Дональд Трамп пригрозил иранской стороне более масштабными военными действиями, если Тегеран продолжит наносить удары, и предупредил, что «Иран перестанет существовать» в случае возобновления войны. Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) в ответ заявил, что удары США нарушают режим прекращения огня и «приведут к полной остановке всех дипломатических процессов».

Американские самолеты в ночь на воскресенье атаковали десяток иранских военных целей в районе Ормузского пролива и вблизи него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Удар стал ответом на «продолжающуюся агрессию Ирана против коммерческих судов» в Ормузском проливе, заявили американские военные. По их утверждению, в субботу иранские беспилотники атаковали шедший в Ормузе под панамским флагом танкер M/T Kiku, перевозивший свыше 2 млн баррелей нефти.

Президент США Дональд Трамп пояснил, что атака была предпринята за повторное нарушение Тегераном соглашения о прекращении огня. В соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что нанесено поражение иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также береговым радиолокационным станциям. «Вполне возможно, что они никогда ничему не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу», – отметил Трамп. Президент предупредил, что Иран «перестанет существовать», если США предпримут более масштабные военные действия.

Иранские СМИ сообщили об ударах по острову Кешм и в районе города Сирик, а также у портового города Бендер-Ленге на юге страны.

После американской атаки в Ормузском проливе представители КСИР заявили о проведении операции с применением ракет и дронов против американских военных объектов в Кувейте и Бахрейне в ответ на агрессию США против страны.

В заявлении указывается, что «противник-агрессор, чья природа характеризуется нарушением обязательств и соглашений, рано утром сегодня атаковал пять прибрежных форпостов Исламской Республики под предлогом ответа на действия ВМС КСИР по пресечению проникновения судна в Ормузский пролив», передает Tasnim. В КСИР подчеркнули, что согласно Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании между Ираном и США, Тегеран отвечает за организацию контроля за движением судов в Ормузском проливе, добавив, что отныне к судам, нарушающим правила, будут применяться более строгие меры, чем раньше.

Согласно заявлению иранских военных, в результате ответных ударов были уничтожены восемь важных объектов инфраструктуры американской армии на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте и штаб-квартире Пятого флота США в Порт-Салмане (Бахрейн). КСИР также заявил, что любая агрессия со стороны противника под любым предлогом повлечет за собой сокрушительный ответ. «Нарушение прекращения огня противоречит первому положению меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде, и приведет к полной остановке всех дипломатических процессов», – сказано в заявлении руководства корпуса.

В ночь на субботу, 27 июня, стороны также обменялись ударами: американская авиация атаковала склады иранских дронов и ракет, а также прибрежные радиолокационные станции. КСИР заявил об ударе по позициям американских войск на Ближнем Востоке. Тегеран обвинил США в «вопиющем нарушении» недавно подписанного мирного меморандума.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США. Переговорный процесс сопряжен со множеством трудностей. Так 24 июня Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если тот начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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