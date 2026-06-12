Трамп заявил о почти состоявшейся мирной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп ожидает в ближайшие дни завершения согласования мирной сделки с Ираном. По его словам, подписание документов может состояться в Европе на выходных.

«Мы только что добились отличного разрешения конфликта с Ираном, осталось только завершить согласование документов, что может произойти в ближайшие несколько дней», – заявил Трамп, слова которого цитирует «Интерфакс».

Американский лидер пояснил, что Ормузский пролив официально откроется, как только будет подписано соглашение. «А это может произойти скоро, очень скоро, возможно, на выходных в Европе», – уточнил он, добавив, что не будет лично присутствовать на церемонии подписания. Там будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Накануне Трамп обещал нанести «очень мощные» удары по Ирану в ночь на 12 июня и пригрозил захватить объекты его нефтяной инфраструктуры по примеру Венесуэлы.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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