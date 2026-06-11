Трамп пообещал «очень мощные» удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «очень мощные» удары по Ирану и пригрозил захватить объекты его нефтяной инфраструктуры по примеру Венесуэлы. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.

«Соединенные Штаты сегодня вечером (в ночь на пятницу по московскому времени) нанесут очень мощные удары по Ирану», – заявил он (цитата по РИА «Новости»).

Говоря о захвате иранского острова Харк, Трамп сказал, что «в не столь отдаленном будущем мы возьмем под контроль... объекты нефтяной инфраструктуры».

«И возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, как это было с Венесуэлой», – заявил американский лидер.

Ранее, 9 июня, Трамп говорил, что соглашение, направленное на прекращение конфликта с Ираном, может быть достигнуто «в течение двух-трех дней». Накануне он также выражал уверенность, что «мирная сделка» с Тегераном будет достигнута.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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