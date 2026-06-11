российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп пообещал «очень мощные» удары по Ирану

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «очень мощные» удары по Ирану и пригрозил захватить объекты его нефтяной инфраструктуры по примеру Венесуэлы. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.

«Соединенные Штаты сегодня вечером (в ночь на пятницу по московскому времени) нанесут очень мощные удары по Ирану», – заявил он (цитата по РИА «Новости»).

Говоря о захвате иранского острова Харк, Трамп сказал, что «в не столь отдаленном будущем мы возьмем под контроль... объекты нефтяной инфраструктуры».

«И возьмем на себя полный контроль над их нефтяными и газовыми рынками, как это было с Венесуэлой», – заявил американский лидер.

Ранее, 9 июня, Трамп говорил, что соглашение, направленное на прекращение конфликта с Ираном, может быть достигнуто «в течение двух-трех дней». Накануне он также выражал уверенность, что «мирная сделка» с Тегераном будет достигнута.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Ближний Восток

Трое индийских моряков погибли при атаке США на танкер на Ближнем Востоке / Индия отказалась от спутников Starlink из-за опасения за нацбезопасность / Военный вертолет США потерпел крушение в районе Ормузского пролива / Ближневосточная эскалация: мировые цены на нефть вновь приближаются к $100 за баррель / США и Иран обменялись ударами по военным объектам / Иран предоставит России особые условия прохода через Ормузский пролив / США и Иран обменялись ударами по военным объектам / Иранские военные пригрозили США нефтью по $200 за баррель после новой атаки по стране

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток, Иран, США,