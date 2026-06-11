Трое индийских моряков погибли при атаке США на танкер на Ближнем Востоке

Троих индийских моряков, пропавших без вести после атаки США на танкер, признали погибшими. Об этом сообщает Hindustan Times.
Судно Settebello под флагом Палау был атаковано у берегов Омана на этой неделе. На борту находились 24 члена экипажа – граждане Индии.
Министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал сообщил, что три человека погибли. Власти пообещали оказать помощь семьям моряков.
Накануне МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса и выразил протест в связи с атакой по танкеру.
Нью-Дели, Зоя Осколкова
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