Трамп: соглашение с Ираном может быть достигнуто в течение 2-3 дней

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам рано утром во вторник, что соглашение, направленное на прекращение конфликта с Ираном, может быть достигнуто «в течение двух-трех дней2, По словам Трампа, такой исход остановит обладание Ираном ядерным оружием и приведет к немедленному открытию Ормузского пролива.

Трамп, беседовавший с журналистами после посещения финала НБА в Мэдисон-сквер-гарден, заявил, что Иран и Израиль договорились прекратить взаимные обстрелы после самой серьезной эскалации напряженности между двумя странами с момента вступления в силу непрочного соглашения о прекращении огня в начале апреля.

«Они то начинали, то прекращали обстрелы, и теперь обе стороны, через меня, договорились прекратить их», – сказал он журналистам перед посадкой на борт президентского самолета.

«Мы находимся на завершающем этапе заключения очень, очень выгодной сделки, которая ни в коем случае не допустит наличия ядерного оружия у Ирана. Пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания соглашения, что может произойти через два-три дня», – добавил Трамп.

По словам президента США никаких спорных моментов нет, и что все стороны «очень близки» к достижению соглашения. Между тем, добавил он, блокада иранских портов со стороны США продолжается.

Стоит помнить, что Трамп делал аналогичные оптимистичные заявления о скором подписании сделки во время затянувшихся переговоров, после чего конфликт вновь разгорался, сообщает CNN.

Сейчас ситуация особенно опасная: Иран и Израиль приостановили взаимные атаки после обмена новыми ударами в воскресенье и понедельник, хотя Тегеран предупредил, что возобновит их, если израильские удары на юге Ливана продолжатся.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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