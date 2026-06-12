Тегеран опубликовал меморандум мирного соглашения с США

Иран опубликовал меморандум об урегулировании конфликта с США. Согласно данным агентства Mehr, которое распространило документ, соглашение состоит из 14 пунктов.

В меморандум включены такие согласованные положения, как снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с исламской республикой зон, приостановка действия санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов, а также размораживание $12 млрд, снятие блокады и приостановка действия нефтяных санкций являются условиями Ирана для переговоров по атому, уточняет ТАСС.

Кроме того, в Тегеране рассчитывают, что США и их союзники в соответствии с соглашением должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее $300 млрд. При этом предполагается, что Иран и США проведут в течение 60 дней переговоры по атому, по итогам которых заключат соглашение.

Как отмечается, вопросы иранской ракетной программы и поддержки сил «оси сопротивления» в регионе не включены в текст меморандума США и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое подписание мирной сделки с Тегераном. По его словам, это может произойти в ближайшие выходные дни в Европе.

Тегеран, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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