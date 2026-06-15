российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп проинформировал о подписании мирной сделки с Ираном

Фото из архива сайта Белого дома

Мирное соглашение между Ираном и США о завершении боевых действий и открытии Ормузского пролива с 19 июня подписано представителями обеих государств. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп поле завершения встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Большой семерки».

«Очень рад сказать, что <...> все сделки подписаны. И [Ормузский] пролив уже частично открыт. <...> Суда, по сути, начинают сейчас выходить. В пятницу он (Ормузский пролив) будет полностью открыт», – уточнил глава Белого дома, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, в том числе для перевозки нефти, и прекращении морской блокады Ирана со стороны американских войск.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / США

Трамп сообщил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив / Трамп пригрозил Макрону пошлинами на французские вина и шампанское / В Иране перечислили 14 пунктов мирного соглашения с США / В США обокрали футболистов сборной Англии: украдены мячи, бутсы и экипировка / Тегеран опубликовал меморандум мирного соглашения с США / Трамп заявил о почти состоявшейся мирной сделке с Ираном / Мировые цены возобновили рост после заявлений Трампа об ударах по Ирану / Трамп пообещал «очень мощные» удары по Ирану

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, Ближний Восток, Иран, США,