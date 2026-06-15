Трамп проинформировал о подписании мирной сделки с Ираном

Мирное соглашение между Ираном и США о завершении боевых действий и открытии Ормузского пролива с 19 июня подписано представителями обеих государств. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп поле завершения встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Большой семерки».

«Очень рад сказать, что <...> все сделки подписаны. И [Ормузский] пролив уже частично открыт. <...> Суда, по сути, начинают сейчас выходить. В пятницу он (Ормузский пролив) будет полностью открыт», – уточнил глава Белого дома, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее Трамп заявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, в том числе для перевозки нефти, и прекращении морской блокады Ирана со стороны американских войск.

Париж, Анастасия Смирнова

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