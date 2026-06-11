Мировые цены возобновили рост после заявлений Трампа об ударах по Ирану

Мировые цены на нефть возобновили рост после заявлений президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые удары по Ирану и захват нефтяной инфраструктуры.

Как следует из данным лондонской бирже ICE Futures, котировки североморского «черного золота» марки Brent повысились на 1%, превысив отмету в $94,03 за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI поднялась выше $91.

Ранее сегодня Трамп пообещал нанести «очень мощные» удары по Ирану и пригрозил захватить объекты нефтяной инфраструктуры по примеру Венесуэлы. По его словам, атаку планируется осуществить в ночь на 12 июня.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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