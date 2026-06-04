Огромные потери и неопределенность: Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

Неопределенность на мировом рынке нефти красно выросла. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, никто не знает, какого спроса сейчас ожидать.

«Никто не знает на самом деле, какое на сегодняшний день ожидание по спросу (на нефть) То есть неопределенности выросли просто кратно, и неопределенности не только в энергетике, но и в целом в экономике», – цитирует его слова «Прайм».

Вице-премьер РФ обратил внимание, что мировая энергетика переживает стресс со стороны предложения энергоресурсов, поскольку рынок ежедневно теряет 12 млн баррелей.

«Сейчас мировая энергетика переживает стресс со стороны снижения предложения. И, конечно, закрытие Ормузского пролива, повреждение инфраструктуры, энергетических объектов в странах Персидского залива, это все сегодня очень сильно влияет на снижение предложения. По общим оценкам, примерно 12 млн баррелей ежедневно недопоступают на мировые энергетические рынки», – уточник Новак.

В настоящее время мировые цены на нефть снижаются. По состоянию на 15:19 мск котировки на североморское «черное золото» Brent опустились на 3,12% до $94,76 за баррель, стоимость американской нефти WTI упала на 3,43% до $92,73.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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