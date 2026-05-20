Турция предложила НАТО проект нефтепровода для снижения зависимости от Ормуза

Турция предложила НАТО построить нефтепровод для снижения зависимости альянса от Ормузского пролива. Об этом сообщил источник в министерстве обороны страны.

«Данный проект является одним из пакета мер, который сейчас находится на стадии утверждения в НАТО, он разработан с целью укрепления снабжения союзников по альянсу на восточном фланге энергоресурсами», – цитирует источник агентство «Прайм».

По словам собеседника издания, планируется, что проект будет финансироваться за счет средств общих фондов альянса. При этом турецкий вариант «в пять раз дешевле альтернативных» и может быть реализован в короткие сроки.

«Этот проект важен с точки зрения снижения зависимости НАТО от морских перевозок топлива на фоне последних событий в Ормузском проливе, в то же время он поможет повышению топливного обеспечения и оперативной совместимости НАТО», – сказал источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция планирует представить проект на саммите НАТО в Анкаре в июле. Предположительно, трубопровод будет проложен из Турции в Румынию через Болгарию. Стоимость строительства оценивается в 1,2 млрд долларов.

Объединенные Арабские Эмираты на прошлой неделе заявили, что намерены запустить новый нефтепровод, который позволит поставлять топливо в обход Ормузского пролива.

Анкара, Зоя Осколкова

Метки / Нефть и газ

