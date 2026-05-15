ОАЭ запустят нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Объединенные Арабские Эмираты намерены запустить новый нефтепровод, который позволит поставлять топливо в обход Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания Abu Dhabi National Oil Co ускорила строительство трубопровода к порту Фуджейра на побережье Оманского залива. Планируется, что запуск состоится уже в следующем году. Это позволит ОАЭ удвоить свои возможности по экспорту сырой нефти в обход Ормузского пролива. Таким образом, ОАЭ снизят зависимость от основного маршрута, который блокируется из-за конфликта США и Ирана.

При этом у страны уже есть другой трубопровод мощностью 1,5 млн баррелей в сутки, который действует более 10 лет и также используется для экспорта нефти с месторождений на восточное побережье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с полным уничтожением, если не заключит сделку с Вашингтоном. Американский лидер также отметил, что Штаты рассчитывают получить иранский обогащенный уран.

Дубай, Зоя Осколкова

