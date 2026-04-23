Четверг, 23 апреля 2026, 21:05 мск

Песков: Одна из веток «Северного потока» готова к поставкам газа

Одна из веток газопровода «Северный поток» технически готова к поставкам «голубого топлива». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС по «Северным потокам».

«Как мы можем видеть перспективы [возобновления поставок по «Северным потокам»], если они [европейцы] запретили это. Один технологически готов к поставкам, второй не готов», – добавил Песков.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад.

В то же время в ЕС принята программа по полному отказу от использования российских энергоресурсов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

