Песков: Одна из веток «Северного потока» готова к поставкам газа

Одна из веток газопровода «Северный поток» технически готова к поставкам «голубого топлива». Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Один «Северный поток» сломан, второй готов к поставкам», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможных перспективах возобновления поставок российского газа в ЕС по «Северным потокам».

«Как мы можем видеть перспективы [возобновления поставок по «Северным потокам»], если они [европейцы] запретили это. Один технологически готов к поставкам, второй не готов», – добавил Песков.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад.

В то же время в ЕС принята программа по полному отказу от использования российских энергоресурсов.

Москва, Анастасия Смирнова

