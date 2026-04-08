На Мадагаскаре ввели чрезвычайное положение из-за нехватки топлива

Власти Мадагаскара объявили чрезвычайное положение в энергетике из-за нехватки топлива. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление президента.

Чрезвычайное положение в энергетике вводится сроком на 15 дней. По данным источников местных изданий, при необходимости срок действия чрезвычайного положения может быть продлен.

Дефицит топлива на Мадагаскаре, обусловленный конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, уже сказался на функционировании госаппарата и экономики страны.

Сегодня ночью между США и Ираном были достигнуты договоренности о прекращении огня. Стороны согласились на очную встречу делегаций 10 апреля в Исламабаде, а пока огонь должен быть прекращен, а Ормузский пролив открыт для прохождения судов. После этого мировые цены на нефть резко пошли вниз.

Антананариву, Зоя Осколкова

