США и Иран договорились о временном перемирии – каждая сторона считает это своей победой

Большая война на уничтожение цивилизации, объявленная ранее президентом США Дональдом Трампом, не началась. Ночью 8 апреля при посредничестве Пакинстана были достигнуты договоренности прекращении огня. США и Иран договорились об очной встрече делегаций 10 апреля в Исламабаде, а пока огонь дожжен быть прекращен, а Ормузский пролив открыт для прохождения судов.

Каждая сторона конфликта уже выступила с сообщениями о том, что именно она стала победительницей.

К примеру, иранские официальные лица опубликовали ряд заявлений на фарси и английском языках.

Вот что они говорят:

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи: «Если атаки против Ирана будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции».

Арагчи заявил, что военные страны будут координировать безопасный проход через Ормузский пролив во время прекращения огня. Он также сказал, что Иран рассматривает предложение США, состоящее из 15 пунктов, и заявил, что Вашингтон принял «общую структуру» собственного предложения Ирана из 10 пунктов «в качестве основы для переговоров».

Высший совет национальной безопасности Ирана, главный орган безопасности страны, опубликовал более резкое заявление, в котором подтвердил прекращение огня, но также представил соглашение как победу.

«Мы передаем великой нации Ирана радостную весть о том, что почти все цели войны достигнуты, и ваши доблестные сыны повергли врага в состояние исторического бессилия и непреодолимого поражения», – говорится в заявлении.

В заявлении Совета Безопасности говорится, что переговоры между США и Ираном состоятся в Исламабаде, и изложены ключевые положения плана Тегерана из 10 пунктов. Он включает в себя регулирование прохода через Ормузский пролив; прекращение нападений на Иран и его региональные прокси-силы, вывод американских войск из региона, компенсацию Ирану, отмену международных санкций и размораживание активов, а также обязательную резолюцию ООН для обеспечения заключения любого окончательного мирного соглашения.

«Наши руки по-прежнему на спусковом крючке, и если противник допустит малейшую ошибку, он столкнется с ней со всей силой», – предупредил совет.

В версиях заявления Совета Безопасности, широко распространяемых иранскими государственными СМИ как на фарси, так и на английском языке, также содержалось утверждение о том, что США в принципе согласились признать право Ирана на обогащение урана.

Президент Дональд Трамп заявил, что США одержали «полную и абсолютную победу» после заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном.

«Полная и безоговорочная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений», – заявил он во вторник в интервью информационному агентству AFP.

Трамп отказался сообщить, планирует ли он выполнить свои прежние угрозы уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, если Тегеран нарушит соглашение.

«Вам самим придётся это увидеть», – сказал Трамп агентству AFP.

Между тем, в среду на рассвете, после объявления о прекращении огня, иранцы собрались на улицах Тегерана, хотя многие выразили скептицизм по поводу соглашения, сообщает CNN.

На видео с места событий видно, как некоторые люди сжигают американские и израильские флаги – акция, часто наблюдаемая на проправительственных митингах в Иране. Другие размахивали иранским флагом и держали фотографии верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и его убитого отца, бывшего лидера аятоллы Али Хаменеи.

По данным иранского информационного агентства Tasnim, во время перемирия и после него Иран и Оман планируют взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия. Как сообщает агентство Tasnim, эти средства будут направлены на реконструкцию пострадавшей во время военного конфликта инфраструктуры.

Напомним, что пролив фактически закрыт с 28 февраля 2026 года, и данные морского мониторинга показывают, что через него проходит лишь около 5% довоенного объема судов. Некоторым танкерам удается пройти; например, Пакистан и Индия договорились с Ираном о гарантированном проходе некоторых судов под их флагами.

По имеющимся данным, Иран взимает до 2 миллионов долларов с каждого судна за проход через Ормузский пролив, оплата проводится в китайских юанях.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

