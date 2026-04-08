«Трамп проиграл» и «Попытка импичмента реальна», – эксперты о перемирии между Ираном и США

Перемирие, о котором сегодня утром объявили Тегеран и Вашингтон, может рассматриваться как политическое поражение президента США Дональда Трампа. Не исключено даже, что это приблизит его импичмент, считают российские эксперты.

Вот что пишет политический обозреватель Андрей Перла в телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе»: «Трамп, я думаю, иранское предложение из 10 пунктов даже не прочитал. Ему не до этого было: для него вдруг сделалась реальной попытка импичмента. Но факт есть факт: он признал основой для переговоров согласие на все требования Ирана. И если Израиль, явочным порядком, в Ливане ничего не отдаст, и худо-бедно своему народу докажет, что это победа... Хотя очень трудно будет... То Трамп совершенно точно соглашается с признанием поражения США. Последствия будут очень скоро».

Политолог Павел Данилин в канале «Что-то знаю» отмечает: «…Трамп теряет МАГА электорат. А не МАГА видят, что Трамп проиграл. А еще они видят, что тот оказался слабым. И Армия США под его руководством оказалась слабой. Вряд ли они простят эти слабости Трампу».

По мнению экономиста Василия Колташова, автора канала «Политэкономия», Дональд Трамп «в ужасе» от перспективы многомесячного роста цен на нефть: «У него нет никакого благоприятного плана для экономики Запада и США! И его нельзя придумать, тогда как ситуация на рынках плывет по плохому сценарию. Это же все означает и личный политический крах Трампа. Остается выполнить условия Ирана».

Марат Баширов, «Политджойстик», резюмирует: «Когда-то Трамп был расчетливым бизнес-игроком. Видел потенциал в давлении и вовремя отходил от точки принятия решения, если результат был неочевидным. А теперь азарт игрока остался, но расчетливость перебродила в тщеславие, в стремление получить лавры вне зависимости от перспектив процессов. Единственный результат, который он еще умеет достигать – это находить денежную выгоду и объяснять ею любое свое решение. Так что не ищите в его бесконечных заявлениях логику. Трепло с навыком зарабатывать деньги. И никакой ни гений геополитики».

Как уже писал «Новый День», сегодня и Иран, и США заявили о своей победе. В заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана говорится: «Мы передаем великой нации Ирана радостную весть о том, что почти все цели войны достигнуты, и ваши доблестные сыны повергли врага в состояние исторического бессилия и непреодолимого поражения». В то же время Дональд Трамп заявил, что США одержали «полную и абсолютную победу» после заключения двухнедельного соглашения о прекращении огня с Ираном. «Полная и безоговорочная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений», – заявил он во вторник в интервью информационному агентству AFP.

Вашингтон, Евгения Вирачева

