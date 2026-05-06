В Вашингтоне считают, что близки к соглашению с Ираном о прекращении войны: какие условия обсуждаются

В администрации США считают, что близки к заключению с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который положит конец войне на Ближнем Востоке и заложит основу для дальнейших детальных переговоров по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников и двух других информированных источников.

По сведениям издания, Вашингтон ожидает ответа Тегерана по ряду ключевых пунктов в ближайшие 48 часов. Пока ничего не согласовано, однако, как отмечают источники, это самый близкий к достижению соглашения момент с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Проект соглашения предусматривает, что Иран обязуется ввести мораторий на обогащение урана, США поэтапно отменят санкции и разблокируют значительные объемы замороженных иранских средств, а обе стороны отменят ограничения на судоходство через Ормузский пролив.

По мнению Белого дома, иранское руководство расколото, и достичь окончательных договоренностей может быть сложно. Некоторые американские чиновники по-прежнему скептически относятся даже к возможности достижения первоначального соглашения.

Однако два американских чиновника заявили, что решение президента Дональда Трампа отказаться от недавно объявленной операции в Ормузском проливе и предотвратить срыв хрупкого перемирия, было основано на прогрессе в переговорах.

Меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов, обсуждается между посланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими чиновниками как напрямую, так и через посредников.

В рамках обсуждаемого моратория на обогащение урана рассматриваются сроки от 12 до 15 лет. Кроме того, обсуждается возможность вывоза высокообогащенного урана за пределы Ирана. Также обсуждаются проведение инспекций МАГАТЭ, включая возможность внезапных проверок, и обязательства Ирана не разрабатывать ядерное оружие.

В нынешнем виде меморандум также предусматривает 30-дневный период переговоров по детальному соглашению об открытии Ормуза, ограничении ядерной программы Ирана и снятии санкций США. Ограничения Ирана на судоходство через пролив и военно-морская блокада Ирана со стороны США будут постепенно сняты в течение этого 30-дневного периода. При этом издание указывает, что в случае провала переговоров американские войска смогут восстановить морскую блокаду или возобновить военные действия.

Источник Reuters в Пакистане подтвердил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны. По словам собеседника агентства, ранее опубликованный Axios материал о предлагаемом меморандуме был точным. «Мы закроем это дело очень скоро. Мы близки к завершению», – заявил пакистанский источник.

Reuters обращает внимание на то, что мирное предложение Ирана, сделанное на прошлой неделе, также содержало 14 пунктов. Оно призывало отложить обсуждение ядерных вопросов до окончания войны и разрешения спора вокруг Ормуза.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в среду заявил, что Исламская республика примет только «справедливое и всеобъемлющее соглашение» с США. «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши законные права и интересы на переговорах», – заявил министр, находясь с визитом в КНР. Аракчи на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И проинформировал его о переговорах с США и заявил: «Иран, как и продемонстрировал силу в самообороне и остается полностью готовым противостоять любой агрессии, также серьезно и непоколебимо ведет себя в дипломатической сфере».

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты временно приостановят свою операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив, сохраняя при этом блокаду. По словам Трампа, сейчас достигнут значительный прогресс в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. «Проект «Свобода» (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, можно ли завершить и подписать соглашение», – написал Трамп в Truth Social.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

