Вторник, 5 мая 2026, 15:47 мск

Иран задержал пять судов с контрабандным топливом

Власти Ирана задержали пять судов, на которых перевозилось контрабандное дизельное топливо. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники в пограничной службе.

В ходе проверки 130 тысяч литров дизельного топлива были обнаружены на четырех судах. Кроме того, задержано торговое судно, где нашли 68 тысяч литров топлива.

Предположительно, дизель доставляли на продажу спекулянтам в странах Персидского залива. В общей сложности иранские пограничники задержали восемь человек.

Ранее сообщалось, что военные США открыли огонь по двум гражданским судам в Персидском заливе. В результате пять человек погибли.

Тегеран, Зоя Осколкова

