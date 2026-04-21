Переговоры США и Ирана в Пакистане намечены на 22 апреля – CNN

Второй раунд переговоров делегаций США и Ирана запланирован на среду, 22 апреля, в Исламабаде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников телеканала, вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, сегодня вылетит из Вашингтона в Пакистан для участия в очередном раунде переговоров с Ираном. В то же время, как отметили неназванные представители американской делегации, «ситуация остается нестабильной из-за продолжающейся резкой риторики как со стороны США, так и со стороны Ирана».

При этом в Белом доме сообщили CNN, что официальной информации о дате переговоров пока нет. «Мы ожидаем, что делегация скоро отправится в путь, но пока неясно, когда это произойдет», – добавили в администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что иранская делегация в понедельник вечером получила согласие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на продолжение переговоров с США. О том, что Иран примет участие в переговорах с США в Пакистане, сообщает также газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. По сведениям издания, иранские представители заявили посредникам, что Тегеран направит в Пакистан переговорную группу для участия в переговорах. При этом, как отмечается в публикации, официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана нет.

В то же время иранский переговорщик и спикер парламента Мохаммад Галибаф заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном под угрозами. «Трамп, вводя блокаду и нарушая режим прекращения огня, стремится превратить этот стол переговоров – в его воображении – в стол капитуляции или оправдать возобновление войны», – заявил Галибаф в соцсети X. «Мы не принимаем переговоры под угрозой», – подчеркнул он.

Накануне МИД Ирана подтвердил отказ режима от предложенного второго раунда прямых мирных переговоров с США.

Президент США Дональд Трамп поздно вечером в понедельник пригрозил Ирану «невиданными проблемами» при отказе от переговоров. «Они будут вести переговоры, а если нет, то столкнутся с проблемами, которых никогда прежде не видели», – сказал Трамп. Кроме того, американский лидер заявил, что «крайне маловероятно», что он продлит перемирие, если соглашение с Ираном не будет достигнуто. Трамп перенес срок действия перемирия с Ираном на вечер среды по восточному времени.

Тем временем глава иранской судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что Тегеран должен «сохранять 100% готовность» на случай новых атак со стороны США, передает агентство Fars. Он отметил, что существует «высокая вероятность» новых атак, добавив, что США еще не достигли своих военных целей, несмотря на гибель многих высокопоставленных иранских чиновников.

Первый раунд переговоров США и Ирана состоялся в Исламабаде 11 апреля и не привел к достижению мирного соглашения. Стороны не смогли договориться об иранской ядерной программе и судоходстве в Ормузском проливе.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

