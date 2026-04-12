Соглашение о мире не достигнуто: США и Иран оценили итоги переговоров в Пакистане

Переговоры между Ираном и США, состоявшиеся накануне в Исламабаде при посредничестве Пакистана, не привели к заключению мира. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с Ираном, заявил, что Тегеран не принял предложенные США условия урегулирования конфликта. В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что Тегеран и Вашингтон не смогли найти решение 2-3 ключевых вопросов. Там подчеркнули, что Иран готов продолжать работу по сближению позиций двух стран.

Вэнс по итогам переговоров заявил журналистам в Исламабаде, что американская сторона провела ряд содержательных обсуждений с иранцами, однако договоренностей достичь не удалось. По его словам, встреча продолжалась 21 час, американская делегация возвращается в США без соглашения с Ираном.

По словам вице-президента, США на переговорах ясно обозначили, «каковы наши «красные линии», на что мы можем пойти навстречу, а на что – нет». «Они выбрали не принимать наши условия», – заключил он.

Вэнс также заявил, что США хотят получить от Ирана долгосрочные обязательства по отказу от разработки ядерного оружия. По его словам, Вашингтон пока не видит готовности Тегерана отказаться от возможности разработки ядерного оружия в долгосрочной перспективе. «Надеюсь, что мы увидим это в будущем», – сказал вице-президент США, подчеркнув, что вопрос о ядерном оружии – ключевой на переговорах США с Ираном, передает «Интерфакс». Вэнс добавил, что американская делегация оставляет Тегерану «очень простое предложение». «Речь идет о методе понимания, который является нашим окончательным и наиболее выгодным [для Тегерана] предложением», – заявил он, не уточняя детали.

В Иране подтвердили, что переговоры с США в Исламабаде завершились без достижения договоренностей, передает иранское информагентство Tasnim. «Переговоры завершились безрезультатно из-за сохранения американской позиции», – сказано в сообщении. На данный момент время и место следующего возможного раунда консультаций не определены.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон смогли согласовать позиции по ряду вопросов, однако по двум-трем ключевым вопросам разногласия сохранились, из-за чего переговоры не привели к заключению соглашения. «В этих переговорах добавились некоторые новые темы, такие как тема Ормузского пролива, и каждая из них имеет свою сложность», – уточнил он, передает Tasnim. По словам Багаи, диалог Тегерана и Вашингтона проходил «в атмосфере недоверия и подозрений», не стоило ожидать, что соглашение будет достигнуто за один раз. «Никто и не ожидал такого», – отметил он.

При этом представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран готов продолжать работу над тем, чтобы сближать позиции США и Ирана.

Американскую делегацию на переговорах возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. В ее составе также спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В делегацию Ирана во главе с председателем парламента Мохаммадом-Багером Галибафом вошли глава МИД Аббас Аракчи, руководитель совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.

Москва, Наталья Петрова

