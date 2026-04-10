Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий перемирия

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении условий перемирия и потребовал в экстренном порядке срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив.

«Появились сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Им лучше не делать этого, а если делают, то лучше немедленно прекратить», – подчеркнул американский лидер в своей социальной сети.

Как считает Трамп, Иран «делает очень плохую работу, которую некоторые назвали бы подлой» по обеспечению прохода нефти через водную артерию. «Это не то соглашение, которое у нас есть», – констатировал президент США.

Предполагается, что переговоры сторон пройдут в Исламабаде 11 апреля.

Ранее Вашингтон пригрозил Ирану возобновлением военных действий. Тегеран со своей стороны обвинил Израиль и США в нарушении перемирия, которое началось 8 апреля.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

