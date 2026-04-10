Пятница, 10 апреля 2026, 19:58 мск

Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий перемирия

Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении условий перемирия и потребовал в экстренном порядке срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив.

«Появились сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Им лучше не делать этого, а если делают, то лучше немедленно прекратить», – подчеркнул американский лидер в своей социальной сети.

Как считает Трамп, Иран «делает очень плохую работу, которую некоторые назвали бы подлой» по обеспечению прохода нефти через водную артерию. «Это не то соглашение, которое у нас есть», – констатировал президент США.

Предполагается, что переговоры сторон пройдут в Исламабаде 11 апреля.

Ранее Вашингтон пригрозил Ирану возобновлением военных действий. Тегеран со своей стороны обвинил Израиль и США в нарушении перемирия, которое началось 8 апреля.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Американские нефтяники взбунтовались из-за платы за проход через Ормузский пролив / Иранские СМИ сообщили о нарушении перемирия со стороны США и Израиля / Вашингтон пригрозил Ирану возобновлением военных действий / Несколько взрывов прогремели на островах на юге Ирана / «Трамп проиграл» и «Попытка импичмента реальна», – эксперты о перемирии между Ираном и США / Трамп вновь угрожает Ирану: «Сегодня ночью умрет целая цивилизация» / Кремль: весь Ближний Восток оказался в огне из-за агрессии против Ирана / США потеряли два вертолета Black Hawk при спасении пилота сбитого истребителя

