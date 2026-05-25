В Тегеране рассказали о деталях переговоров с США, а Трамп грозит снова бомбить Иран

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что текущие политические дискуссии с Вашингтоном при посредничестве Пакистана сосредоточены на прекращении войны, развязанной США и Израилем. Он подчеркнул, что конкретные сроки для завершения переговоров с США не установлены, передает иранское агентство Tasnim.

В ответ на заявления представителей США о прогрессе в переговорах с Ираном Бакаи заявил на пресс-конференции в Тегеране в понедельник, что последние события, о которых сообщалось в последние несколько дней, являются результатом многонедельных переговоров, проведенных при посредничестве Пакистана.

Действительно, большая часть обсуждаемых вопросов уже урегулирована, но никто не может утверждать, что подписание соглашения неизбежно, добавил он, отметив, что политическое поведение в США стало несколько непоследовательным.

Бакаи заявил, что изменения позиции США в течение нескольких часов осложняют переговорный процесс.

Он также заявил, что конкретный срок для завершения переговоров не установлен. Он подчеркнул, что Иран привержен достижению результата, обеспечивающего права иранского народа в кратчайшие сроки, отметив, что для Тегерана наиболее важна защита национальных интересов.

Представитель иранского МИД отметил, что проект меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов сосредоточен на прекращении боевых действий, ситуации в Ормузском проливе и прекращению «американского пиратства» против Ирана. Он подчеркнул, что на начальном этапе США должны прекратить морскую блокаду Ирана, в то время как Иран одновременно должен предпринять шаги для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив.

Затем, по словам Багаи, в течение 60 дней должно состояться обсуждение некоторых деталей меморандума о взаимопонимании и других вопросов, и один из вопросов связан с ядерной программой Ирана. Дипломат заявил, что на данном этапе Иран не обсуждает детали ядерной программы, и подтвердил, что меморандум о взаимопонимании из 14 статей сосредоточен на прекращении войны.

При этом представитель МИД Ирана указал, что параметры управления Ормузским проливом не являются предметом возможной договоренности с США. «В рамках соглашения мы не обсуждаем нюансы, касающиеся Ормузского пролива. Управление проливом находится в компетенции прибрежных стран», – подчеркнул Багаи.

23 мая президент США Дональд Трамп заявлял, что проект соглашения с Ираном в целом согласован, но на следующий день сообщил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам. «Заключительные аспекты и детали сделки обсуждаются в настоящее время и будут объявлены в ближайшее время. Помимо прочего, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива», – заявил американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Сегодня Трамп меж тем в очередной раз пригрозил Ирану сильными ударами, если Тегеран не заключит сделку, заявив, что переговоры с исламской республикой «идут успешно».

«Либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет – мы вернемся на передовую и будем стрелять, но крупнее и сильнее, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет!», – написал глава Белого дома в своей соцсети.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube