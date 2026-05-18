Иран пригрозил уничтожить все американские базы на юге Персидского залива

Иран пригрозит деактивировать военные базы США в южной части Персидского залива и установить новый порядок.

«За последние 24 часа ВМС КСИР не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы. Мы построим новый порядок», – заявил официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари.

Американские военные базы, расположенные на территории арабских стран, ранее были использованы для операций против Ирана. Так в Катаре находится авиабаза Аль-Удейд – крупный военный объект США на Ближнем Востоке, где размещены передовой штаб центрального командования и центр управления воздушными операциями. В Бахрейне расположен главный центр присутствия ВМС США – база NSA Bahrain со штабом 5-го флота. В ОАЭ на авиабазе Аль-Дафра базируется авиационное крыло США, а база Аль-Минхад обеспечивает логистику и поддержку специальных миссий ВС. В Кувейте сухопутной базой американских военных служит Кэмп-Арифджан, выполняющий роль логистического хаба. Там же находятся авиабаза Али-аль-Салем для тактической авиации и разведки.

Ранее Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Ирана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских военных с «иранской периферии», прекращение блокады Ормузского пролива и создание «нового механизма» судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.

В ответ США выдвинули свое предложение из пяти пунктов, которые полностью противоречат плану Ирана. В частности, Вашингтон отказывается от выплат любого рода репараций и компенсаций, настаивает на вывозе из Ирана и передаче США 400 кг урана, иранские активы останутся заблокированными, а продолжение боевых действий будет зависеть от окончания переговоров.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

