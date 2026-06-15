Европейские страны готовы снять санкции с Ирана

Италия, Франция, Германия и Великобритания заявили о готовности отменить ограничения, введенные в отношении Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении четырех европейских государств.

«Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном... Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе», – говорится в заявлении, распространенном итальянским правительственным Дворцом Киджи.

При этом в сообщении подчеркивается, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. «Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ до конца», – сообщается в документе.

Информацию о том, что США и Иран заключили мирное соглашение подтвердили американский президент Дональд Трамп, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади. Официальная церемония подписания состоится 19 июня в Швейцарии.

С начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке страны Евросоюза переплатили за нефть и газ около 41 млрд евро, подсчитали «Известия». Наибольшая нагрузка пришлась на Германию (около 8,6 млрд евро), Италию – 6,7 млрд евро и Францию – 4,6 млрд евро.

У этих стран развит промышленный сектор, и они остаются одними из крупнейших импортеров энергоресурсов в ЕС, поэтому подорожание нефти и газа сильнее всего отразилось на них. Сумма в чуть более 40 млрд евро не окажется критическим ударом по бюджету Евросоюза. Однако рост затрат ощутят на себе бизнес и домохозяйства, которым придется платить больше за энергию и связанные с ней товары и услуги.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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