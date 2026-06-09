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Военный вертолет США потерпел крушение в районе Ормузского пролива

Фото: Freepik

Вертолет армии США потерпел крушение на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, AH-64 Apache разбился вблизи Ормузского пролива. По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, два члена экипажа были спасены.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию на пресс-конференции в Нью-Йорке. «С пилотами все в порядке, никто не пострадал, – заявил американский лидер. – Завтра мы опубликуем отчет».

Ответственные ведомства проводят расследование. Точная причина крушения судна остается неизвестной, рассматриваются версии об атаке со стороны Ирана, а также возникновение механической неисправности на борту.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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