СМИ: мировой энергетический кризис вступает в более опасную фазу

Энергетический кризис, спровоцированный войной на Ближнем Востоке, вступает в новую, более опасную фазу с приближением летнего сезона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По словам экспертов, следующий этап кризиса может привести к еще одному резкому скачку цен на энергоносители, более широкому нормированию топлива, остановке предприятий и значительному замедлению глобального роста. Экономисты сейчас изучают сценарий, при котором цена на нефть Brent взлетит до 180 долларов за баррель, что вызовет резкий рост инфляции и рецессию в ряде европейских и азиатских стран.

Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), с марта по июнь мировое потребление нефти будет примерно на 6 млн баррелей в сутки превышать добычу. Ежедневно поступает более 2 млн баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить к июлю. Количество стран, которые были вынуждены ввести чрезвычайные меры, достигло 76 по сравнению с 55 на конец марта.

С начала войны мировые запасы нефти сократились почти на 380 млн баррелей, за исключением находящихся в Персидском заливе. Большая часть запасов, более 3 млрд баррелей, находится в распоряжении нефтяных компаний, трейдеров и нефтеперерабатывающих заводов, но для поддержания давления в трубопроводах необходимы минимальные объемы, НПЗ требуется бесперебойная подача сырья, а резервуары для хранения нельзя полностью опорожнить.

«Эпицентром» проблем для потребителей сейчас стали переработанные виды топлива, где запасы быстро сокращаются, поскольку НПЗ неохотно покупают дорогую нефть и платят за стремительно растущую стоимость транспортировки. Дополнительную нагрузку на запасы нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива создадут спрос на кондиционеры и поездки на отдых в начале лета.

Если конфликт на Ближнем Востоке «не закончится в ближайшие недели и Ормузский пролив не будет вновь открыт, боюсь, на повестке дня может оказаться мировая рецессия», предупредил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас. Похожего мнения придерживаются аналитики Morgan Stanley, которые ожидают продолжения глобального экономического роста благодаря буму инвестиций в искусственный интеллект в США и устойчивому потребительскому спросу. При этом сценарий эскалации, при котором цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель, будет означать физический дефицит, сбои в поставках и рецессию.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

