Техническая возможность восстановления газопроводов «Северный поток» существует. Эту информацию подтвердил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По его словам, возобновления поставок российского газа уже добиваются здравые силы в Европе.

«Здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать «Северные потоки». И мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений. Технически, безусловно, это возможно», – уточнил Дмитриев, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, важным сигналом является позиция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая «открыто об этом говорит».

«Немецкие люди понимают, что из-за того, что они не получают энергетику российскую, более предсказуемую, дешевую, цены на энергетику в Германии выросли на 30-40%. Это ведет к индустриализации Германии, <...> Европа потеряла более $3 трлн на вот этом отказе от российской энергетики», – подчеркнул Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что одна из веток газопровода «Северный поток» технически готова к поставкам «голубого топлива», вторая – сломана.

Напомним, российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были подорваны в результате диверсии в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся Запад.

В то же время в ЕС принята программа по полному отказу от использования российских энергоресурсов.

Как сообщал глава МИД России Сергей Лавров, США хотят выкупить часть газопровода «Северный поток» у европейских компаний. При этом Вашингтон предлагает сумму в десять раз меньше, чем было затрачено на строительство топливной артерии.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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