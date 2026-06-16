ЕС нарастил импорт обогащенного урана из России

Евросоюз резко увеличил закупки обогащенного урана из России. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

С января по апрель 2026 года закупки ЕС российского обогащенного урана составили 163,5 млн евро, что в 7,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

Объем экспорта ядерного топлива в европейские страны в апреле оценивается в 89,8 млн евро – в полтора раза больше, чем в марте. Это рекордный показатель с ноября 2025 года.

За этот период российский уран приобретали Франция – на 141,2 млн евро, Германия – на 13,8 млн и Нидерланды – почти на 8,6 млн.

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт заявлял, что США пока не могут отказаться от импорта обогащенного урана из России. Более того, в Штатах ожидается рост потребления ядерного топлива из-за роста числа атомных реакторов.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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