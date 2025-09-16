США не могут отказаться от закупок российского урана

США пока не могут отказаться от импорта обогащенного урана из России. Более того, в Штатах ожидается рост потребления ядерного топлива из-за роста числа атомных реакторов. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт.

«Мы движемся к тому, чтобы – хотя мы еще не достигли этого – больше не использовать российский обогащенный уран. <...> Мы надеемся увидеть быстрый рост потребления урана в США как на крупных, так и на небольших модульных реакторах. Со временем размер этого необходимого буфера будет увеличиваться. Нам нужно много внутреннего урана и мощностей по обогащению», – рассказал министр агентству Bloomberg.

В настоящее время Россия обеспечивает примерно четверть обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые вырабатывают около пятой части электроэнергии в США. По оценке агентства, резкий отказ от этого источника может поставить под угрозу около 5% электроэнергии в отсутствие альтернативных поставщиков или дополнительных запасов.

Предыдущая администрация США ввела закон о запрете импорта урана из России, который действует до 2040 года. Однако до 2028 года американские энергетические компании могут получать разрешение на импорт российского топлива, если нет других источников.

На данный момент в Штатах есть только два коммерческих завода по обогащению урана. Крупнейший находится в Нью-Мексико и производит топливо для традиционных легководных реакторов. В Огайо также недавно приступили к разделению изотопов урана для новых моделей современных реакторов, требующих более высоких уровней обогащения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

